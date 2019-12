Especulado no Palmeiras, Rodrigo Caetano define seu futuro

Neste sábado, o Internacional confirmou, por meio de nota oficial em seu site, que o diretor-executivo Rodrigo Caetano, que vinha sendo muito assediado, recusou propostas de outros clubes e seguirá no Colorado para a temporada 2020.

“O Sport Club Internacional comunica que o diretor-executivo Rodrigo Caetano seguirá no Clube para a temporada 2020. O profissional declinou de ofertas recebidas de outros clubes do futebol brasileiro e optou por seguir no projeto Colorado para o próximo ano”, escreveu o clube.

📝Rodrigo Caetano fica no Internacional para a temporada 2020 👉 https://t.co/ga8rSsT2L6 #VamoInter pic.twitter.com/4Pqp9dh4xu — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 7, 2019



Alvo principalmente do Palmeiras, que recentemente demitiu Alexande Mattos, o dirigente comunicou ao Internacional que seguirá mesmo em Porto Alegre, e já projetou a preparação para o ano que vem.

“Tenho por princípio cumprir os contratos por onde passei. Entendo que ainda temos muito a fazer pelo Inter e seguirei o trabalho pelo Clube em 2020. Comuniquei a diretoria da minha decisão e entrei em contato com os clubes que me procuraram para agradecer aos convites. Já temos o nosso planejamento em andamento para 2020 e a confiança em fazer um trabalho para que o Inter siga evoluindo na próxima temporada”, disse.

Rodrigo Caetano já estava na mira do Palmeiras há um bom tempo, antes mesmo do clube contratar Alexandre Mattos, em 2015. Agora, o Verdão deve ir em busca de Diego Cerri, do Bahia.

