Edenílson mantém confiança no título e minimiza erros defensivos

Depois de estar na frente do placar duas vezes, o Internacional acabou cedendo o empate para o Santos e ficou a cinco pontos do líder Palmeiras. Entretanto, o volante Edenílson segue confiante na busca pelo título do Campeonato Brasileiro.

“A gente sempre se levantou e precisa seguir fazendo campanha”, analisou o meio-campista. Ele minimizou as falhas da defesa e preferiu exaltar a qualidade do Peixe, que faz uma excelente campanha no returno. “Foi contra uma das melhores equipes do returno. Fizemos um bom jogo”, revelou.

Na próxima rodada, o Internacional enfrenta na sexta o Vasco, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão. Para essa partida, o técnico Odair Hellmann não terá desfalques.