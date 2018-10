Dourado sente lesão no pé direito e vira dúvida para enfrentar o São Paulo

No treinamento da manhã desta quarta-feira no CT Parque Gigante, o volante Rodrigo Dourado sentiu dores no pé direito e deixou mais cedo a atividade. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber da extensão da lesão. Já o centroavante Leandro Damião participou normalmente do treino.

O técnico Odair Hellmann comandou uma atividade de posse de bola em campo reduzido. Rodrigo Moledo começou o retreinamento com o coordenador da preparação física, Elio Carravetta, mas o defensor está vetado para o confronto do final de semana. Lesionados, o volante Gabriel Dias e o atacante Rossi seguem de fora. Em compensação, Victor Cuesta e Edenílson, que cumpriram suspensão, retornam ao time titular.

O próximo treino do Inter está marcado para essa quinta, às 09h30 (de Brasília), novamente no CT. A partida contra o São Paulo ocorre neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.