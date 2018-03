Dourado fala em chocolate no primeiro tempo, mas crê que Inter reagiu

Rodrigo Dourado foi o responsável por dar esperança aos colorados neste domingo. Após um primeiro tempo muito aquém das expectativas, o Inter voltou mais ligado para a etapa complementar e logo aos três minutos descontou com o volante, que animou o Beira-Rio, mas não conseguiu evitar o revés no primeiro Gre-Nal do ano.

Segundo o campeão olímpico com a Seleção Brasileira no Rio de Janeiro, o Grêmio foi muito superior aos donos da casa na primeira etapa, contudo, no segundo tempo os anfitriões trataram de responder à altura, mas não contaram com a sorte.

“Gre-Nal é detalhe. No primeiro tempo entramos mal, tomamos um chocolate. No segundo tempo, demos um chocolate neles. Acho que só faltou o gol. Na minha opinião, o resultado justo seria um empate”, disse Rodrigo Dourado ao Premiere.

Por conta da combinação de resultados desta última rodada do Gauchão, que, na verdade, foi a sexta, adiada a pedidos da emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato, o Inter acabou a primeira fase em terceiro lugar, e o Grêmio em sexto. Assim, as duas equipes voltarão a se encontrar nas quartas de final. Para quem presenciou apenas um clássico no ano passado, a oportunidade de enfrentar o rival três vezes já neste início de 2018 vem sendo comemorada pelos torcedores de ambas as equipes.

“Fizemos um grande segundo tempo, faltou um golzinho. Agora o campeonato começa de verdade e vamos pegar eles de novo. A primeira fase, é primeira fase. Agora é tudo mata-mata e vamos para cima deles”, completou.