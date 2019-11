Desejado no Inter, Coudet confirma saída do Racing: “Meu ciclo foi concluído”

Após especulações de que Eduardo Coudet já havia comunicado o elenco do Racing sobre sua saída, o treinador confirmou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, que não segue no comando da equipe argentina na próxima temporada. A informação é que o técnico prioriza a ida ao Internacional, que já demonstrou interesse e tem contrato com Zé Ricardo até o final deste ano.

“Como eu já havia me comunicado internamente, acho que o meu ciclo foi concluído e não continuarei no clube. Foi uma decisão ponderada e eu comuniquei com antecedência, para que o clube tivesse tempo para se preparar para essa mudança”, revelou.

O argentino voltou a explicar o motivo pelo qual não ficará no Racing pela terceira temporada seguida. Segundo ele, o processo de separação entre as partes não precisa ser vista como algo negativo.

“A experiência faz com que se tome decisões com a cabeça e isso é a minha maneira de pensar. Como ressaltei, tem a ver com o fim de um ciclo e isso não precisa ser uma coisa ruim. Não há muito mais análise além dessa explicação”, completou.

O atual campeão argentino se despediu lembrando do bom relacionamento com os jogadores.

“Tenho um ótimo relacionamento com os jogadores, porque sou muito próximo deles e qualquer decisão que implique algo sentimental me afeta. Tenho a sensação de que até agora tivemos uma vivência muito boa”, finalizou.