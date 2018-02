D’Ale chega a 100 assistências pelo Inter e é agraciado por companheiros

Em noite de garçom, D’Alessandro foi responsável por dar os passes para os três gols da vitória do Internacional sobre o Juventude, por 3 a 1, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho. Com isso, o argentino alcançou a marca de 100 assistências pelo Colorado, fato este muito rendeu elogios por parte do treinador Odair Hellmann e de muitos de seus companheiros de vestiário, além de ser muito festejado pelo torcedor nas arquibancadas.

“O D’Alessandro está jogando muito. Ele está fininho. Acho que irá até os 45. Ele está voando. Está bonito de ver. Trouxemos o D’Ale para a beirada do campo, para receber a bola em diagonal e ter esse passe mais limpo. Quando ele está com espaço… Acha fácil”, apontou o técnico.

“O D’Alessandro é o nosso capitão. É um cara diferente em campo. Nem tenho o que falar. Corre mais que muito garoto. Fico feliz por ele estar bem. Com ele bem, o time vai bem. Espero que siga dando assistências e marcando gols”, afirmou o volante Rodrigo Dourado.

“É o cara que toda equipe precisa. Ele acha o passe imprevisível. Você vê em todos os jogos. A qualidade dele fala por si. Ficamos felizes por contar com ele”, disse o atacante William Pottker.

O significativo número de assistências não é a única estatística que chama atenção. D’Ale também possui 85 gols pelo Inter, além de 397 jogos disputados com a camisa vermelha. Desta forma, é o 15 maior artilheiro da história do clube e o sétimo com mais aparições em campo. Aos 36 anos, porém, o argentino se mostra incansável e com muita sede de conquista.