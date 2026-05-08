Com volta de Rochet, Inter define relacionados para jogo contra o Coritiba

Com a volta de Sergio Rochet, o Internacional definiu os relacionados para enfrentar o Coritiba pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro uruguaio não atua desde o empate sem gols com o Grêmio, no dia 11 de abril, e se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha direita. Nesta semana, ele concluiu o processo de transição física.
Além de Rochet, o Colorado ganhou outro reforço para a partida: o volante Alan Rodríguez, recuperado de um desconforto muscular e novamente à disposição do técnico Paulo Pezzolano.
Por outro lado, o Inter terá duas baixas para o duelo no Paraná. O meio-campista Paulinho sofreu um problema na coxa direita e deve desfalcar a equipe nas próximas partidas. Já o zagueiro Gabriel Mercado segue em recuperação, embora tenha voltado aos treinamentos e possa retornar antes da Copa do Mundo.
Dessa forma, a tendência é de que Paulo Pezzolano mantenha a base da equipe que venceu o Fluminense no último fim de semana. A provável escalação do Internacional é: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Confira todos os relacionados do Internacional:
- Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Rochet
- Laterais: Aguirre, Bernabei, Bruno Gomes, Luiz Felipe e Matheus Bahia
- Zagueiros: Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel
- Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Ronaldo, Thiago Maia e Villagra
- Meias: Alan Patrick, Allex e Bruno Tabata
- Atacantes: Alerrandro, Borré, Carbonero, Kayky e Vitinho