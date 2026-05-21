Com ídolos de olho, Internacional faz penúltimo treino antes de enfrentar o Vitória

De olho no duelo deste sábado contra o Vitória, o Internacional treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante. A atividade foi marcada pela presença de ídolos colorados, que acompanharam de perto a preparação da equipe.

Taffarel, Bolívar e Rafael Sobis estiveram no clube, onde foram recepcionados pela diretoria e acompanharam de perto o treinamento comandado por Paulo Pezzolano. Durante a visita, eles receberam de presente a nova camisa do Inter, em alusão aos 20 anos do título mundial.