Com ídolos de olho, Internacional faz penúltimo treino antes de enfrentar o Vitória

De olho no duelo deste sábado contra o Vitória, o Internacional treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Parque Gigante. A atividade foi marcada pela presença de ídolos colorados, que acompanharam de perto a preparação da equipe.
Taffarel, Bolívar e Rafael Sobis estiveram no clube, onde foram recepcionados pela diretoria e acompanharam de perto o treinamento comandado por Paulo Pezzolano. Durante a visita, eles receberam de presente a nova camisa do Inter, em alusão aos 20 anos do título mundial.
A atividade começou com trabalhos físicos, e a primeira parte foi aberta à imprensa. Na sequência, os jogadores realizaram diversos exercícios técnicos com bola, dando continuidade à preparação para o confronto diante do Vitória.
Retornos e desfalques
Para o confronto contra o Vitória, o Inter não poderá contar com Carbonero, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, nem com Alan Rodriguez, que se recupera de uma lesão na perna esquerda.
O goleiro Rochet, que sentiu dores na região lombar durante o aquecimento contra o Vasco, segue como dúvida. A mesma situação vale para os volantes Thiago Maia, com lesão no ombro esquerdo, e Paulinho, que passará por um período de retreinamento ao longo da semana.
Em contrapartida, o técnico Paulo Pezzolano terá os retornos dos zagueiros Victor Gabriel e Félix Torres, que cumpriram suspensão na partida diante do Vasco.
Ficha técnica
- Jogo: Vitória x Internacional
- Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)
- Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado), às 17h (de Brasília)
- Local: Barradão, Salvador (BA)