Com desfalques, Inter divulga relacionados para duelo pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, com desfalques importantes, o Internacional divulgou a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Vitória, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no sábado, às 17h (de Brasília), no Barracão, em Salvador (BA).

Para a partida, o técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com quatro jogadores, que sequer vão a Salvador com o restante do grupo. São eles: o goleiro Rochet, os meio-campistas Paulinho e Ronaldo e o atacante Carbonero.

Segundo o clube, o arqueiro segue fora dos gramados devido a uma lombalgia. Com relação ao Paulinho, o Inter afirmou que o jogador retornará às atividades com o grupo na próxima semana, enquanto Ronaldo foi cortado por uma gripe. O atacante Carbonero recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso e cumpre suspensão.

📝 Nossos relacionados para o duelo em Salvador. Vamo, Inter! 🇦🇹 pic.twitter.com/e95dkVy5ZG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 22, 2026



Retorno no meio-campo

Thiago Maia estará à disposição de Paulo Pezzolano novamente. Depois de desfalcar o time na vitória diante do Vasco, na última rodada, o volante está recuperado de uma lesão no ombro esquerdo e pode reforçar o meio-campo do Colorado.

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Inter no Brasileiro

O Internacional figura na 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Na última rodada, goleou o Vasco por 4 a 1 e ganhou posições importantes. O time vem embalado de sete jogos sem perder na temporada e quer dar sequência aos bons números.