Com baixas e retornos, Internacional faz treino técnico pegar o Vitória

O Internacional segue se preparando para o confronto diante do Vitória, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Como foi o treino
O treinamento iniciou na academia com exercícios de força. Depois, no gramado, os jogadores realizaram uma atividade de posse, seguida por um trabalho físico. Na sequência, o elenco realizou treinos técnicos, de olho no confronto com o Vitória.
A comissão de Paulo Pezzolano tem mais dois dias de trabalho pela frente até o confronto com o time baiano.
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Desfalques e retornos
Para o jogo contra o Vitória, o Inter não terá Carbonero, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, e Alan Rodriguez, com uma lesão na perna esquerda.
Já o goleiro Rochet, que sentiu dores na lombar durante o aquecimento e ficou fora da partida contra o Fluminense, e os volantes Thiago Maia, com contusão no ombro esquerdo, e Paulinho, que passará por retreinamento ao longo da semana, seguem como dúvidas.
Por outro lado, Pezzolano poderá contar com os retornos dos zagueiros Victor Gabriel e Félix Torres, que cumpriram suspensão diante do Vasco.
Ficha técnica
- Jogo: Vitória x Internacional
- Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) | 17h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 17
- Local: Barradão, Salvador (BA)