Brasil de Pelotas x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Recopa Gaúcha

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/05/2026 às 20:00

O Internacional visita o Brasil de Pelotas pela final da Recopa Gaúcha nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O Brasil de Pelotas chega para a partida após ser campeão da Copa FGF 2025. Na Série D, o clube perdeu na última rodada para o Marcílio Dias por 1 a 0. O Internacional é o outro clube dessa final, por ser campeão do Campeonato Gaúcho de 2025. Na Série A, o Colorado venceu o Fluminense por 2 a 0 e está na 12ª posição, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Brasil de Pelotas

Edson; Tiago Baiano, Tony Lucas, Lula e M. Streit; Venício, Simas e Givigi; Germano, Robinho e Iury Tanque.
Técnico: Gilson Maciel.

Internacional

Kauan Jesus; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson; Ronaldo e Benjamin; João Victor, Tabata e Kayky; Raykkonen.
Técnico: Paulo Pezzolano.

Arbitragem

  • Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)
  • Auxiliares: Otávio Legramanti (RS) e Felipe Conrado Bittencourt Berger (RS)
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Ficha técnica

Confronto: Brasil de Pelotas x Internacional
Competição: Recopa Gaúcha - Final
Data e horário: quarta-feira, 6 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)
Transmissão: Premiere

