Bernabei celebra vitória com gol e destaca evolução do Inter: "Fazendo um bom trabalho"

Bernabei foi o grande nome da vitória do Internacional sobre o Corinthians neste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino foi feliz ao marcar o gol da vitória, já no segundo tempo, em uma finalização de fora da área.

"Foi uma decisão muito rápida, na minha cabeça pensei logo: corto para o meio e chuto [risos]. Entrou na bochecha. Muito feliz pelo gol e pela vitória", comemorou o jogador em entrevista à Amazon Prime Video.

Bernabei ainda destacou a evolução do Internacional sob o comando de Paulo Pezzolano. O Colorado alcançou o quarto jogo de invencibilidade, com três vitórias e um empate, e subiu na tabela do Brasileiro, pulando para a 13ª colocação e se afastando do Z4.

"O grupo vem em evolução. Conseguimos dez de 12 pontos, estamos fazendo um trabalho muito bom. Trabalhamos muito na semana para cada partida. É parabenizar o time, o clube pelo aniversário, e a torcida que veio nos apoiar aqui", valorizou o lateral.

Agora, o Internacional volta a campo no próximo fim de semana, uma vez que não disputa competições internacionais. O Colorado recebe o Grêmio neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em mais um GreNal, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

"Uma vitória muito importante para continuar o trabalho. Agora é nos preparar para o Grenal, um clássico, que sabemos jogar esse tipo de jogo. É nos preparar com humildade, continuar trabalhando, porque estamos fazendo bem", finalizou Bernabei.

Próximo jogo do Internacional