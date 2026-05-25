Atacante do Inter se manifesta após ausência na lista da Colômbia para a Copa

Atacante do Internacional, Rafael Borré se manifestou após ficar fora da lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, o jogador lamentou a ausência no Mundial, mas ressaltou que apoiará seu país na busca pelo título.

“Com muita tristeza por não poder cumprir o sonho de jogar a Copa do Mundo, mas com a tranquilidade de ter dado tudo para estar lá. Apoiarei de outro lugar, alentando meus companheiros e nossa seleção como um colombiano a mais. Seremos mais de 50 milhões de corações batendo por vocês”, escreveu Borré.

O centroavante é o principal goleador do Inter na temporada, com nove gols marcados em 27 jogos. Apesar disso, enfrentou um longo jejum de gols e perdeu espaço entre os titulares. Pela seleção colombiana, Borré disputou as edições da Copa América de 2021 e 2024 e esteve na última lista antes da definitiva para a Copa.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

A ausência de Borré chamou atenção na lista final da Colômbia. O atacante do Internacional ficou fora dos 26 nomes selecionados para a competição, assim como seu companheiro do time, Carbonero. Kevin Viveros, do Athletico-PR, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e Néiser Villarreal, do Cruzeiro, também não foram convocados.

Colômbia na Copa

Os comandados de Lorenzo chegam ao Mundial após campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas, encerrando a disputa na terceira colocação, com 28 pontos. A estreia da Colômbia será no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, no Estádio Azteca. No mesmo grupo, também estão Portugal e República Democrática do Congo.