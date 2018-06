Após saída conturbada, Zeca se prepara para reencontrar o Santos

Cedo ou tarde, o reencontro entre Zeca e Santos, seu ex-clube, aconteceria. E será no próximo domingo que os dois estarão frente a frente pela primeira vez após o imbróglio jurídico que tornou tão polêmica a saída do jogador do Alvinegro praiano. Pela rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro, o Inter vai a Vila Belmiro tentando alcançar o sétimo jogo consecutivo sem derrotas na competição.

“É o clube que me projetou, tenho um carinho. Mas a pauta do Santos acabou. Jogarei um contra o outro e lutarei pela vitória”, afirmou o lateral, após o empate com o São Paulo, na última terça-feira, no Morumbi.

Recordando os dias difíceis que viveu antes de confirmar sua saída do Peixe, Zeca garante não ter arrependimentos em relação a sua escolha pelo Colorado.

“Não voltaria atrás pela falta de consideração que fizeram comigo, mas passei uma borracha. Foi algo que ocorreu, um erro. O Inter me deu oportunidade de colocar o pão de cada dia em casa e agradeço muito”, completou.

Antes de deixar o Santos, em troca pelo atacante Eduardo Sasha, o atleta ficou um período de seis meses sem atuar. Em outubro de 2017, o lateral entrou na Justiça contra o clube afim de romper o vínculo na Vila Belmiro, alegando o não depósito de seu fundo de garantia e a falta de segurança no trabalho ao ser agredido por torcedores em aeroporto. O pedido foi atendido pela Justiça do Trabalho, mas o Peixe recorreu à decisão e a situação só se definiu em a abril de 2018.

A estreia de Zeca pelo Inter coincide com o período que o time já se encontra sem perder. O jogador, que fez sua primeira partida no empate por 0 a 0 com o Grêmio, na quinta rodada do Brasileirão, ainda não foi derrotado com a camisa vermelha e quer manter a escrita contra seu ex-time. No domingo, o apito inicial está previsto para as 19h (no horário de Brasília).