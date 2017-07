Algoz do Inter se emociona com gol marcado na véspera do casamento

Este fim de semana ficará marcado na vida do atacante Mateus Anderson, do Vila Nova. O jogador anotou o gol da vitória da sua equipe sobre o Internacional, por 2 a 1, aos 45 minutos da partida disputada na noite deste sábado, no Serra Dourada. No domingo, irá se casar.

“Primeiramente, agradeço a Deus por tudo o que tem feito na minha vida. Deus sabe das coisas. Estou muito feliz. Vou me casar amanhã. Deus é fiel na minha vida, na vida da minha esposa”, louvou Mateus Anderson, ficando com a voz embargada e contendo as lágrimas na entrevista que concedia ao SporTV.

Mateus Anderson ainda lembrou que poderia ter saído como vilão do Serra Dourada, vazio por punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Foi ele quem colocou a mão na bola no lance em que a arbitragem assinalou pênalti para o Inter. O centroavante William Pottker converteu a cobrança.

“Sempre tento dar o melhor, mas nem as coisas saem do jeito que quero. Hoje, estou muito feliz. O grupo todo está de parabéns por seguir lutando jogo a jogo. Vamos colocar os pés no chão e seguir”, disse Mateus Anderson, antes de mandar um recado diretamente à sua noiva. “Te amo muito e sei que Deus está acima de tudo, do nosso relacionamento. A gente vai viver muito feliz.”