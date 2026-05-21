Maguire revela que não será convocado pela seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo

O experiente zagueiro Harry Maguire afirmou nesta quinta-feira estar "completamente devastado" após o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, informá-lo de que ele não seria convocado para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador alemão deve anunciar na sexta-feira a lista de 26 jogadores selecionados para o torneio, que terá início em 11 de junho, com jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. No entanto, ele já começou a notificar os atletas que não foram selecionados, como foi o caso de Maguire, do Manchester United.

"Eu estava confiante de que poderia desempenhar um papel importante pelo meu país neste verão, após a temporada que tive. A decisão me deixou chocado e completamente devastado. Desejo a todos os jogadores tudo de melhor", escreveu Maguire nas redes sociais.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision. I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years. I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026



Aos 33 anos, Maguire havia voltado a ser titular indiscutível do Manchester United durante a segunda metade da temporada, sob a orientação de Michael Carrick, que assumiu o cargo de técnico interino em janeiro, após a saída do treinador anterior, o português Rúben Amorim.

O zagueiro, que soma 66 jogos pela seleção da Inglaterra, participou de duas Copas do Mundo: na Rússia, em 2018, e no Catar, em 2022.

Ele foi titular durante a Eurocopa realizada em 2021, na qual sua seleção terminou como vice-campeã. Devido a uma lesão, Harry Maguire ficou de fora da Euro de 2024, torneio no qual a Inglaterra também terminou em segundo lugar.



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*Por AFP