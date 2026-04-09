Inglaterra fará amistosos contra Nova Zelândia e Costa Rica em junho

A Inglaterra fará seus dois últimos jogos de preparação para a Copa do Mundo de 2026 contra Nova Zelândia e Costa Rica, em junho, nos Estados Unidos, conforme calendário divulgado nesta quinta-feira.

O jogo contra os neozelandeses será em Tampa Bay, no dia 6 de junho. Quatro dias depois, os adversários serão os costarriquenhos, em Orlando.

A seleção inglesa, comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel, viajará depois a Kansas City, onde ficará concentrada para a Copa do Mundo no complexo esportivo Soccer Swope Village.

A Inglaterra iniciará sua busca pelo segundo título mundial contra a Croácia no dia 17 de junho, em Dallas. A campanha na primeira fase continua depois com jogos contra Gana, em Boston, e Panamá, em Nova Jersey.

*com conteúdo da AFP