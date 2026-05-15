Haiti, adversário do Brasil, anuncia convocados para a Copa do Mundo

A seleção haitiana divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira. A equipe faz parte do Grupo C, o mesmo da Seleção Brasileira, que também conta com Escócia e Marrocos. O destaque é o atacante Duckens Nazon, artilheiro e jogador do Esteghlal FC, do Irã.

O Haiti entra em campo pela primeira vez no Mundial no dia 13 de junho, contra a Escócia, no Gillette Stadium, que fica em Boston. O jogo contra o Brasil acontecerá no dia 19, na Filadélfia, enquanto a última partida será no dia 24, contra Marrocos, em Atlanta.

Esta é a segunda participação da seleção haitiana em Copas. A primeira vez foi em 1974, no Mundial realizado na Alemanha.

Veja abaixo a lista dos convocados

Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger;

Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II);

Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Presov);

Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros TC).

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