Guarani atropela o Maringá e vai a quarto na Série C

Nesta segunda-feira, o Guarani venceu o Maringá por 4 a 0, pela sexta rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Willie Davids, em Maringá (PR),
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Situação da tabela
Com o resultado, o Guarani foi a 12 pontos e assumiu a quarta colocação do campeonato, enquanto o Maringá ficou com nove e caiu para oitavo, na última posição da zona de classificação à próxima fase.
📋 Resumo do jogo
🟢🔵MARINGÁ 0 X 5 GUARANI🟢⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 6
🏟️ Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)
📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Guilherme Cachoeira, aos 1' do 1ºT (Guarani)
- ⚽ Maranhão, aos 9' do 1ºT (Guarani)
- ⚽ Maranhão, aos 19' do 1ºT (Guarani)
- ⚽ Jonathan Costa, aos 20' do 2ºT (Guarani)
- ⚽ João Paulo, aos 37' do 2ºT (Guarani)
Como foi o jogo
Ainda no primeiro minuto do jogo, o Guarani saiu na frente com Guilherme Cachoeira, que recebeu de João Paulo, driblou Paulinho e bateu colocado da entrada da área para marcar. Aos nove, após cobrança de falta de muito longe, o goleiro Guilherme Neto deu rebote e Maranhão aproveitou para ampliar o placar.
Aos 19, Guilherme Cachoeira recebeu na área adversária e cruzou rasteiro para Maranhão marcar seu segundo gol no jogo, o terceiro do Bugre. Na segunda etapa, aos 20, Carlos Eduardo cobrou falta para a área e Jonathan Costa subiu para, de cabeça, fazer o quarto do Guarani. Aos 37, João Paulo recebeu de Cachoeira e marcou o quinto para fechar a goleada.
Próximos jogos
🟢🔵Maringá🔵🟢
⚔️ Jogo: Ypiranga x Maringá
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 7
📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
🟢⚪Guarani⚪🟢
⚔️ Jogo: Guarani x Ituano
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 7
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)
Outros resultados da Série C nesta segunda-feira
- Inter de Limeira 1 x 2 Santa Cruz