Guarani ganha do Barra e dorme na liderança da Série C do Brasileiro

Em busca do acesso à Segunda Divisão, o Guarani dormirá na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, fora de casa, o time de Campinas ganhou do Barra por 2 a 0.
Situação do confronto
Com o resultado, o Guarani chega aos 15 pontos e assume a ponta do torneio, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Barra segue na 13ª posição, com dez pontos.
📝RESUMO DO JOGO
🔵⚪ BARRA FC 0 x 2 GUARANI 🟢⚪
🏆 Competição: Série C | Rodada 8
🏟️ Local: Arena Barra FC, em Santa Catarina
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Carlos Eduardo, aos 19' do 1ºT (Guarani)
- ⚽ Jonathan Costa, aos 47' do 1ºT (Guarani)
Como foi o jogo?
O Guarani abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Willian Farias passou na entrada da área para Carlos Eduardo, que se desvencilhou da marcação e chutou forte, sem chances para o goleiro Ewerton.
Ainda na etapa inicial, aos 47 minutos, Carlos Eduardo cobrou falta na primeira trave e Jonathan Costa, sem precisar subir, cabeceou no canto esquerdo para ampliar o placar.
Próximos jogos
Barra FC
- Barra x Brusque| 9ª rodada do Camp. Brasileiro Série C
- Data e hora: 01/06 (segunda), às 20h (de Brasília)
- Local: Arena Barra FC, em Santa Catarina
Guarani
- Guarani x Amazonas | 9ª rodada do Camp. Brasileiro Série C
- Data e hora: 31/5 (domingo), às 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em São Paulo