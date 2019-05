Guarani anuncia contratação de colombiano Armero

Na tarde desta quarta-feira, o Guarani anunciou o lateral-esquerdo Armero como o novo reforço da equipe para a disputa da Série B. O jogador estava sem clube há uma semana, quando teve o contrato rescindido com o CSA por indisciplina.

Aos 32 anos, Armero assinou com o Bugre até o final de 2019. Em entrevista ao canal do Guarani nas redes sociais, o colombiano destacou a história do clube.

“Eu ouço a história, por aqui passaram jogadores muito importantes. O compromisso que tem toda a diretoria, o presidente com a sua vontade de vencer. Chego com a vontade de encontrar um grupo que quer chegar muito longe, com muito trabalho, dedicação e chego aqui querendo compartilhar minha experiência e ajudar o grupo como puder”.

Dispensado pelo CSA na semana passada, o lateral agradeceu por uma nova oportunidade e prometeu muita entrega com a camisa do Bugre.

“É uma sensação linda, ter essa nova oportunidade. Agradeço a Deus por esse novo momento. Sei que fazendo um bom campeonato aqui junto com meus companheiros, as coisas podem melhorar ainda mais. Sou uma pessoa muito agradecida, por todos que acreditam em mim e que me deram essa oportunidade. Espero fazer boas apresentações para agradar os torcedores com muita dedicação e muita entrega”, declarou.

Revelado pelo América de Cali em 2004, o jogador chegou ao futebol brasileiro em 2009 para atuar com a camisa do Palmeiras. Depois de se destacar no Verdão, foi vendido para a Udinese, onde ficou de 2010 a 2013. Ainda pelo futebol italiano, Armero vestiu as cores do Napoli e do Milan. A volta ao Brasil aconteceu em 2015, quando atuou pelo Flamengo e depois pelo Bahia.

No começo da atual temporada, ele chegou ao CSA como um dos principais reforços do clube para a disputa da Série A do Brasileiro. Armero, porém, ficou apenas dois meses no clube e foi afastado por indisciplina. O jogador, junto com outros atletas do elenco, foi filmado em uma balada em Maceió, e os vídeos circularam nas redes sociais. O rescindiu o seu contrato após um entendimento amigável com a diretoria do CSA.