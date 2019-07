Ex-Palmeiras, Pablo Armero celebra vitória do Guarani: “Dá confiança”

O lateral esquerdo Pablo Armero, do Guarani, comemorou a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Palmeiras, em amistoso disputado na noite desta quarta-feira, em Campinas. O jogador de 32 anos defendeu o Verdão da capital em 80 partidas, entre 2009 e 2010, antes de partir para a Itália, onde defendeu Udinese, Napoli e Milan.

“Foi um jogo de preparação, mas conquistar uma vitória sobre um time como o Palmeiras é bom para dar confiança. Agora a confiança é outra. Legal a festa da torcida, dá confiança para a próxima semana”, disse o colombiano, em entrevista à Rádio Central.

O técnico do Bugre, Roberto Fonseca, também celebrou a vitória de sua equipe, atualmente na vice-lanterna da Série B, com apenas cinco pontos. O treinador endossou o discurso de Armero e acredita que o triunfo aumentará a confiança do elenco.

“Talvez uma grande parte acharia que não era nem o momento de fazer um amistoso desse nível, contra o Palmeiras. É hora também de fazer o contrário, vamos valorizar o que fizemos”, disse Fonseca, em entrevista coletiva.

“Moralmente a importância [da vitória] é muito grande. Se tivéssemos feito uma coisa diferente, iria cair na mesmice, e o Palmeiras ia fazer aquilo que faz com outras equipes. Tivemos muito desarmes, finalizações, ganhamos a segunda bola”, acrescentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Após Edu Dracena abrir o placar no começo do jogo, Vitor Feijão desperdiçou pênalti e a chance de empatar para o Guarani. Na etapa final, porém, Diego Cardoso, da marca da cal, e Bady viraram para premiar a melhora do Bugre na partida.

“Além de ter feito o 2 a 1, tivemos um pênalti que erramos e as finalizações em pé de igualdade com o Palmeiras. Então parabenizo minha equipe pelo desempenho, por ter feito do amistoso um norte para o nosso trabalho”, ressaltou Fonseca.

Na zona de rebaixamento da Série B, o Guarani volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h15 (de Brasília), para enfrentar o CRB, em Maceió, pela nona rodada do torneio nacional.