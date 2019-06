Com torcida única, Guarani inicia venda de ingressos para amistoso com Palmeiras

Durante a parada das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro para a Copa América, Guarani e Palmeiras realizarão um amistoso, no dia 3 de julho, às 19h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro. Os ingressos já estão sendo comercializados na secretaria do clube campineiro.

Por determinação do Ministério Público, a partida será realizada apenas com torcida do Guarani. A norma existe para todos os confrontos entre os quatro grandes clubes do estado (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) e, desde o ano passado, abrange também Bugre e Ponte Preta.

Todos os setores do Brinco de Ouro terão ingressos com preços estipulados a R$ 40 (R$ 20, a meia). Torcedores com camisa do Bugre também pagam meia.

Desse modo, o estádio bugrino receberá o 94º duelo entre os alviverdes, sendo o 22º amistoso. No local, o último confronto foi realizado em 2012 e foi válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. O anfitrião venceu o Palmeiras por 3 a 2. Fumagalli, inclusive, marcou um dos gols de forma olímpica.

Confira o informativo da venda de ingressos:

Valores

R$ 40 / 20 – Cabeceiras, Tobogã, Debaixo do tobogã, Vitalícia

Horários

Segunda à sexta-feira, das 9h às 18h – Secretaria.

Sábado, das 9h às 13h – Secretaria.