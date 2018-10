Zagueiro Bressan elogia Palmeiras e prevê duelo emocionante

Apesar de contar com cinco desfalques para a partida deste domingo contra o Palmeiras, às 16h00 (horário de Brasília), no Pacaembu, o zagueiro Bressan acredita que será um confronto muito disputado. Ele irá substituir Kannemann, que foi convocado para defender a Seleção da Argentina.

“É por isso que estamos ainda no grupo de cima brigando pelo título. Mesmo sem usar o mesmo time, o campeonato todo estamos ali junto com Palmeiras, Inter, São Paulo e Flamengo na briga”, comentou o defensor.

Devido a qualidade de ambos os times, Bressan crê em um jogo franco. Atualmente, o Grêmio ocupa o quinto lugar, com 51 pontos, e quer diminuir a distância para o Verdão.

“É difícil apontar pontos fracos. Uma equipe que está na semifinal da Libertadores e brigando pelo título do Brasileirão não tem pontos fracos tão aparentes. Tanto o Palmeiras como nós são equipes de qualidade. Hoje talvez seja o melhor jogo de se assistir pelos modelos dos times, pelas posturas das duas equipes”, avaliou.

Fora do campo, a CBF confirmou a mudança do horário da partida entre América-MG e Grêmio, marcado para o dia 20 de outubro, sábado, às 21h00 e que será realizado, agora, às 16h00, no Independência. Nesta quinta, o plantel gremista retorna aos treinos, às 15h30, no CT Luiz Carvalho.