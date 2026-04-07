Weverton lidera ranking de pênaltis defendidos no Brasileirão 2026

Weverton é o goleiro com mais defesas de pênalti no Campeonato Brasileiro 2026. Atualmente no Grêmio, o experiente arqueiro de 38 anos já defendeu duas das quatro penalidades cobradas contra ele na competição.
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Em sua primeira temporada pelo Tricolor, após passagem vitoriosa pelo Palmeiras, Weverton soma 10 partidas disputadas no Brasileirão. Nesse recorte, sofreu 14 gols, realizou 24 defesas e saiu de campo sem ser vazado em duas oportunidades.
Ranking de pênaltis defendidos:
1 - Weverton (Grêmio): 2
2 - Rossi (Flamengo): 1
3 - Hugo Souza (Corinthians): 1
4 - Marcelo Rangel (Remo): 1
5 - Lucas Arcanjo (Vitória): 1
Números de Weverton pelo Grêmio:
🔎 Weverton é o goleiro com mais pênaltis defendidos no @Brasileirao 2026! 🧤🔥
⚔️ 10 jogos
🚫 14 gols sofridos
👐 24 defesas
🙌 19 defesas em finalizações na área (1º da competição!)
📊 63% bolas defendidas
🧤 2 jogos sem sofrer gols
🙏 2/4 pênaltis defendidos (1º da… pic.twitter.com/vMVEyDd2Yz
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 7, 2026