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Weverton lidera ranking de pênaltis defendidos no Brasileirão 2026

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FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/04/2026 às 11:44

Weverton é o goleiro com mais defesas de pênalti no Campeonato Brasileiro 2026. Atualmente no Grêmio, o experiente arqueiro de 38 anos já defendeu duas das quatro penalidades cobradas contra ele na competição.

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Em sua primeira temporada pelo Tricolor, após passagem vitoriosa pelo Palmeiras, Weverton soma 10 partidas disputadas no Brasileirão. Nesse recorte, sofreu 14 gols, realizou 24 defesas e saiu de campo sem ser vazado em duas oportunidades.

Ranking de pênaltis defendidos:

1 - Weverton (Grêmio): 2
2 - Rossi (Flamengo): 1
3 - Hugo Souza (Corinthians): 1
4 - Marcelo Rangel (Remo): 1
5 - Lucas Arcanjo (Vitória): 1

Números de Weverton pelo Grêmio:

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