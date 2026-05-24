Weverton agradece à torcida do Grêmio e celebra convocação para Copa

Após a vitória do Grêmio sobre o Santos neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Weverton agradeceu pelo apoio da torcida tricolor na arena e destacou o orgulho de representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
“Muito feliz e grato por essa linda festa que o torcedor fez. Desde o primeiro dia que cheguei, sou bem recebido pelo torcedor. Sempre me respeitaram. O carinho e o respeito são recíprocos”, afirmou o arqueiro.
Convocação para a Seleção
Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Weverton também agradeceu pela confiança da comissão técnica e ressaltou a qualidade dos goleiros brasileiros.
“Sempre um orgulho representar a Seleção. Grato pela confiança do Ancelotti, do Taffarel. Vou entregar tudo o que tenho de melhor em prol dessa confiança”, disse.
“A Seleção Brasileira, historicamente, sempre teve excelentes goleiros. Difícil escolher três dentro de muitos. Sou feliz pela confiança do Ancelotti e do Taffarel, mas os outros também mereciam”, acrescentou Weverton.
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Grêmio no Brasileirão
Com o triunfo de virada sobre o Santos em Porto Alegre, o Grêmio e assumiu a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados em 17 rodadas.
Próxima partida
Grêmio x Torque (Copa Sul-Americana - 6ª rodada)
Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre