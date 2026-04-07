Torque-URU x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Grêmio estreia na Sul-Americana 2026 nesta quarta-feira, contra o Montevideo City Torque, pela primeira rodada do Grupo F, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Paramount+.
Como chegam as equipes
O Grêmio não vence há três rodadas no Brasileirão. O Tricolor empatou com o Remo por 0 a 0 na última partida. O Torque chega com a mesma sequência sem vitórias e um empate em 1 a 1 contra o Danubio no Campeonato Uruguaio.
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Prováveis escalações
Torque
Torgnascioli, Busquets, Agüero, Tarán e Kevin Silva; Kociubinski, Duré e Cáceres; Guzmán, Nahuel da Silva e Luka Andrade.
Técnico: Marcelo Méndez.
Grêmio
Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Nardoni e Monsalve; Tetê, Gabrel Mec e Braithwaite.
Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
Augusto Aragon-EQU será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Montevideo City Torque x Grêmio
Competição: Sul-Americana - 1ª rodada
Data e horário: Quarta, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)
Transmissão: Paramount+