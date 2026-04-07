Torque-URU x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Grêmio estreia na Sul-Americana 2026 nesta quarta-feira, contra o Montevideo City Torque, pela primeira rodada do Grupo F, às 21h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Paramount+.

Como chegam as equipes

O Grêmio não vence há três rodadas no Brasileirão. O Tricolor empatou com o Remo por 0 a 0 na última partida. O Torque chega com a mesma sequência sem vitórias e um empate em 1 a 1 contra o Danubio no Campeonato Uruguaio.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Prováveis escalações

Torque

Torgnascioli, Busquets, Agüero, Tarán e Kevin Silva; Kociubinski, Duré e Cáceres; Guzmán, Nahuel da Silva e Luka Andrade.

Técnico: Marcelo Méndez.

Grêmio

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Luís Eduardo, Kannemann e Caio Paulista; Dodi, Nardoni e Monsalve; Tetê, Gabrel Mec e Braithwaite.

Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Augusto Aragon-EQU será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Montevideo City Torque x Grêmio

Competição: Sul-Americana - 1ª rodada

Data e horário: Quarta, 8 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Transmissão: Paramount+