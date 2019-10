Torcedores do Grêmio protestam em frente ao CT Luiz Carvalho

Cerca de 15 torcedores do Grêmio foram até a porta do CT Luiz Carvalho protestar na manhã deste sábado. Com faixas e gritos de ordem, os gremistas pediram a saída do goleiro Paulo Victor, do lateral-direito Rafael Galhardo e do atacante André.

“O Grêmio não é asilo, queremos mudanças”. “Fora Galhardo, fora Paulo Victor, fora André”, “Gre-Nal é obrigação”, diziam as faixas.

O grupo ainda pediu para ter uma conversa com o técnico Renato Gaúcho e com o volante Maicon, um dos líderes do time, mas o elenco já não estava mais no centro de treinamento.

A atividade deste sábado foi praticamente inteira fechada. Os portões foram abertos faltando dez minutos para o fim, quando os jogadores apenas faziam o tradicional rachão, sem esboço de quem vai a campo enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 16h, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem Galhardo e André suspensos e Luan e Jean Pyerre no departamento médico, o provável Grêmio para o jogo é: Paulo Victor; Léo Moura (Paulo Miranda), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Maicon, Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Tardelli.