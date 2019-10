Renato vê chance perdida pelo Fla e aposta em melhora do Grêmio

Para o técnico Renato Gaúcho, o empate por 1 a 1 contra o Flamengo no primeiro jogo pela semifinal da Copa Libertadores ficou de bom tamanho. Experiente, o técnico gremista procurou destacar a chance perdida pelo adversário e apostou na melhora de sua equipe para o duelo decisivo.

No primeiro tempo, amplamente superior, o Flamengo chegou a fazer dois gols, ambos anulados pela arbitragem. Na etapa complementar, Bruno Henrique marcou de cabeça, mas, aos 42 minutos, o Grêmio conseguiu empatar com Pepê após cruzamento de Everton Cebolinha.

“O Flamengo foi muito melhor do que a gente no primeiro tempo. O Grêmio não viu a bola no primeiro tempo. O Flamengo perdeu a grande chance de praticamente garantir a classificação aqui. Por tudo que aconteceu durante os 90 minutos, o empate para a gente foi bom”, avaliou Renato Gaúcho.

O segundo e decisivo confronto entre Grêmio e Flamengo está marcado para as 21h30 (de Brasília) do dia 23 de outubro, no Estádio do Maracanã. Como marcou um gol na condição de visitante, o time rubro-negro tem a possibilidade de jogar pelo empate de 0 a 0.

“Eles têm a vantagem, mas o Grêmio não vai jogar tão mal no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. Continuo falando que o Flamengo é favorito, mas ser favorito é uma coisa e ter a certeza que vai passar de fase é outra história”, disse Renato Gaúcho.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas de sábado, o Grêmio entra em campo para enfrentar o Corinthians, em Porto Alegre. Dono da primeira colocação, o Flamengo defende a liderança contra a Chapecoense às 11 horas de domingo, na Arena Condá.