Renato Gaúcho reclama da arbitragem na derrota para o Caxias

Após a derrota para o Caxias por 1 a 0 na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, criticou a arbitragem. O treinador interpretou que Everton sofreu um pênalti ao ser empurrado dentro da área, mas o árbitro Leandro Vuaden não marcou pênalti e nem sequer foi analisar a jogada pelo VAR.

“Foi pênalti. O jogador do Caxias em momento algum procura a bola, empurra o Everton e a bola está dentro do campo. Por que o Vuaden não foi ver o lance? É um dos melhores árbitros do Brasil, gosto muito dele, mas não entendo porque ele não foi analisar a jogada”, declarou.

“O árbitro na dúvida tem que ir ver o lance. Não estou dando desculpa, mas hoje o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Não sei porque o juiz não foi analisar o lance e depois decidir se foi ou não pênalti. Deixam tudo para o cara do VAR, aí fica difícil”, completou o treinador.

Renato também falou sobre a sequência de temporada da equipe. “Falei para o grupo que a vitória era importante hoje, porque o segundo turno é complicado, com a Libertadores no meio. Precisamos buscar o segundo turno agora. Perdemos a batalha, mas não a guerra. Temos de correr atrás do prejuízo”.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), diante do Juventude, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.