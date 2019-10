Renato Gaúcho garante: “O Grêmio estará na Libertadores do ano que vem”

Após a eliminação na Libertadores, o Grêmio fez uma atuação consistente, venceu o Botafogo e está apenas um pontos atrás do último colocado do G6. Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi exaltou seu elenco e garantiu que o Tricolor Gaúcho estará na próxima edição da Liberta.

“Eu garanto o Grêmio na Libertadores no ano que vem. No G-4 ou no G-6, o Grêmio vai estar lá. Eu garanto porque tenho confiança total no meu grupo. Houve dúvidas pela imprensa, ano passado mesmo quando ganhamos o estadual achavam que cairíamos. Quando eu banco uma coisa aqui eu banco sabendo que esse grupo está sempre do meu lado, eu estou sempre do lado deles”, comentou.

Renato novamente admitiu que o Grêmio fez uma apresentação abaixo do esperado diante o Flamengo. Independente disso, o comandante não tolera que qualidade do elenco gremista seja contestada.

“Eu concordo que jogamos mal contra o Flamengo, mas é inadmissível colocar em dúvida a capacidade de um ou outro jogador do Grêmio. O que esse grupo fez em três anos, vem fazendo, três dias depois deu mais uma resposta positiva. Nós vamos ser nocauteados também de vez em quando. Lógico que nós não gostaríamos e nem imaginávamos que ia ser daquela maneira como foi contra o Flamengo”, finalizou.

De olho em uma vaga na zona de classificação para a próxima Libertadores da América, o Grêmio tem compromisso marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário.