Renato exalta empenho do time e avisa que definirá logo seu futuro

De virada, o Grêmio venceu o Vasco por 2 a 1 na Arena e conseguiu ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi elogiou o esforço do time em lutar até o fim do jogo para conseguir importante triunfo.

“Foi o prêmio da equipe que buscou a vitória o tempo todo. Foram 17 chances contra seis dele, com 67% da posse de bola. Isso não vai adiantar se não ganhar o jogo. Mas o Grêmio joga para ganhar”, comentou o treinador.

Na semana que passou foram iniciadas as tratativas para a renovação de contrato do treinador que tem o seu vínculo finalizado no final deste ano. Renato garantiu que irá analisar a proposta feita pelos dirigentes gremistas e que não haverá demora na sua definição com relação a sua permanência para 2019.

“Não vai ser resolvido de hoje pra amanhã. Vou analisar a proposta que o clube fez. Mas não vai ser uma novela mexicana. Estou no Grêmio e tô muito feliz”, analisou.

O elenco do Grêmio retorna aos treinos nesta segunda-feira, às 15h30(de Brasília), no CT Luiz Carvalho, visando o jogo de quinta contra o São Paulo, às 19h(de Brasília), no Morumbi, pelo Brasileirão. Atualmente o Tricolor Gaúcho ocupa o quarto lugar, com 58 pontos e está à frente dos paulistas pelo número de vitórias.