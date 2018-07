Renato descarta assumir a Seleção Brasileira e pede continuidade de Tite

Depois do amistoso deste domingo em que o Grêmio foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 na Arena Corinthians, o técnico Renato Portaluppi foi questionado sobre a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira no lugar de Tite. Porém o treinador gremista afirmou que torce pela permanência da comissão técnica para a Copa do Mundo de 2022.

Renato já havia manifestado no primeiro semestre deste ano o desejo de treinar a Seleção Brasileira algum dia. Ele elogiou o trabalho de Tite a frente do selecionado canarinho e mandou uma mensagem ao colega de profissão.

“Eu torço para o Tite continuar. Ele fez um grande trabalho. Temos que dar sequência ao treinador. Eu mesmo passei uma mensagem ao Tite depois do jogo (com a Bélgica), dei parabéns pelo trabalho. Antes mesmo da Copa do Mundo eu não sentia tanto orgulho de ver a Seleção. Eu reaprendi a torcer para Seleção com o Tite. Caímos de cabeça erguida. O Tite é humano. De minha parte, gostaria que ele continuasse”, declarou o treinador.

Sobre o amistoso deste domingo, Renato afirmou que o time foi melhor na etapa inicial, no momento em que as duas equipes estavam com os titulares. Segundo o técnico, o Grêmio terá que adaptar a sua forma de jogar sem o volante Arthur, que teve a sua ida antecipada para o Barcelona.

“Gostei do primeiro tempo. A nossa equipe não perde nunca a maneira de jogar, valoriza a posse, mesmo sem o Arthur e com a ausência do Maicon, que dão o ritmo para a nossa equipe. Gostei, independente do resultado. No primeiro tempo, o Grêmio foi melhor, depois o Corinthians foi melhor, merecidamente viraram o jogo. O mais importante é dar sequência, ritmo de jogo ao time”, analisou Renato.