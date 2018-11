Renato deixa em aberto permanência e quer vaga direta na Liberta

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo no Morumbi, o Grêmio ainda não confirmou de forma matemática a vaga direta na Libertadores. Questionado se irá ficar para a próxima temporada, o técnico Renato Gaúcho afirmou que está focado nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro.

“Meu pensamento está voltado ao G-4. Conversei com o presidente, o clube me entregou a proposta, estudei com carinho, mas não entreguei a minha resposta. Respeito a opinião de vocês (repórteres), mas como que alguém vai dar uma opinião sobre proposta que eu tenha entregado se nem sequer entreguei? As pessoas colocam números nos jornais, rádio, TV. Estou pensando em colocar o Grêmio no G-4. A pressa é para se classificar no G-4, não para renovar”, revelou.

Por último, o treinador negou que esteja conversando com a direção sobre o planejamento para 2019 e sequer indicou contratações.

“Sei que é o trabalho do técnico, mas do técnico que esteja no clube. E se dou uma lista, vem outro treinador e não gosta de nenhum? No momento, o mais importante é a classificação direta para a Libertadores. Não tenho pressa para renovar. Quando minha situação estiver definida, se eu ficar, converso com o presidente e pensamos em reforços. Não adianta conversar se não sei do meu futuro”, finalizou.

O elenco do Grêmio retorna aos treinos nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), no CT Luiz Carvalho, visando o jogo de domingo contra a Chapecoense, às 19h00 (de Brasília), na Arena. No Brasileirão o Tricolor Gaúcho segue em quarto lugar, com 59 pontos e supera o São Paulo no número de vitórias (16 a 15).