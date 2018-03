Renato confirma negociações por André: “O Grêmio não está parado”

As negociações envolvendo o Grêmio e o atacante André ainda não foram dadas por encerradas por parte do clube gaúcho. Quem garantiu isso foi o próprio treinador da equipe, Renato Gaúcho, durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira. Segundo o comandante, o desejo do clube é de contar com ao menos dois atletas por posição para estar apto nas disputas desta temporada.

“Acho que vocês viram as notícias que o Sport reabriu as negociações com o Grêmio. Eu falei para vocês que o Grêmio não está parado. O Grêmio está correndo atrás de mais um atacante. Por quê? Nós temos várias competições. É necessário no mínimo dois jogadores para cada posição. Três, melhor ainda. O Grêmio voltou às negociações com o André, mas isso aí é com o presidente, diretoria. Estamos buscando mais um jogador de ataque que pode ser o André”, revelou Renato.

Apesar do discurso adotado pelo comandante do Tricolor Gaúcho, a informação que vem do clube pernambucano é de que as negociações entra as equipes estão finalizadas desde o término do prazo de inscrição dos atletas para a fase de grupos da Libertadores.

Indo contra esta declaração dada pelo novo diretor do Sport, Renato garante que o desejo do atacante é a transferência para o clube gaúcho, apesar de garantir que não está conversando com o atleta.

“As informações que eu tenho é que ele está louco para vir. Uma coisa é quando o clube libera o jogador para ser negociado ou o jogador já está negociando com o clube. Não posso interferir, não estaria sendo ético da minha parte ligar para um jogador de outro clube, que tem contrato com aquele clube, não sei até que ponto vai sair negociação ou não”, completou o treinador.

Atualmente, o Grêmio possui Jael e, o recém contratado, Hernane Brocador para a função de centro-avante no clube. Um dos principais motivos para que Renato Gaúcho tenha interesse na chegada de mais um camisa nove está nos fracos números apresentados pelo primeiro nome, que já participou de 25 jogos e marcou apenas um gol pelo clube.