Promessa é dívida! Renato Gaúcho paga R$ 40 mil a Luciano por gol de bicicleta

Nesta sexta-feira, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, apareceu na sala de imprensa do CT Luiz Carvalho com um comprovante de depósito para garantir o pagamento de R$ 40 mil a Luciano, pelo gol de bicicleta do atacante, no dia 10, na vitória de 1 a 0 contra a Chapecoense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Promessa é dívida, está aqui e vocês podem comprovar. O carro do Luciano. Ele não quis o carro, mas aqui o comprovante do depósito”, disse em bom humor, mostrando o comprovante.

O combinado já é antigo. No ano passado, após o jovem Vico, de 22 anos, marcou dois gols de bicicleta em um treinamento e Renato desafiou seus atletas a balançarem a rede da mesma forma, só que em um jogo oficial, prometendo pagar um carro popular ao autor.

Reassumindo a titularidade com a camisa tricolor, Luciano garantiu o triunfo gremista contra a Chape com o belo gol e disse que ia cobrar o veículo do comandante.

“Dei mais que o valor de um carro popular. Dei 40 (mil reais). Carro popular tem mais barato. Não, eu dei quarentinha… Ele não tinha direito. Agora vou correr atrás desses 40”, finalizou o treinador.

Em boa fase, apesar de vir de derrota para o Flamengo, o Grêmio está em quarto no Brasileirão, garantindo uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O próximo desafio dos gaúchos é no domingo, às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

