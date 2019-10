Presidente do Grêmio banca a permanência de Renato Gaúcho

O Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, falou pela primeira vez após a eliminação do time da Copa Libertadores, na noite de quarta-feira. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o dirigente descartou a saída de Renato Gaúcho.

“Esse pensamento é o mais imediato e raso. Inadequado. Não tem fim de ciclo, existe um trabalho de longo prazo. Vamos seguir com os pés no chão”, disse o presidente. O contrato de Renato vai até o final, mas Bolzan declarou que propôs pessoalmente a renovação ao treinador após a eliminação para o Athletico Paranaense, na Copa do Brasil, no dia 9 de setembro.

Sobre a dura derrota no Maracanã, o mandatário foi cauteloso. “Já houve outras situações idênticas. Não acredito no abalo de confiança. Foi um jogo infeliz. Mas o Grêmio vai reagir no Campeonato Brasileiro. A primeira coisa que se faz é a autocobrança. Não pense que o Renato não está amargando, que não é capaz de fazer sua autoanálise”, ressaltou Bolzan.

Hoje o Tricolor Gaúcho é o 7º colocado no Brasileirão, um ponto atrás do Internacional, primeiro time do G6. Com 11 rodadas faltando e uma distância grande para o líder Flamengo, o objetivo dos gremistas no restante da temporada é assegurar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

A respeito das declarações de Renato antes da decisão, Bolzan também tratou de blindar o comandante. “Todo mundo conhece o comportamento dele, ele valoriza o seu trabalho, valoriza também o grupo de jogadores. O Grêmio jogou, sim, fez grandes momentos do futebol brasileiro. Ele tem o direito de dizer isso”, afirmou. Renatou chegou a dizer, antes da partida contra o Flamengo, que seu time jogava o melhor futebol do Brasil.

O Tricolor volta a campo neste domingo, em casa, contra o Vasco. A partida está marcada para as 16h e é valida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.