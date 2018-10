Médicos do Grêmio não garantem Luan na primeira semi da Liberta

O departamento médico do Grêmio realizou nesta segunda-feira exame de imagem no meia Luan que saiu no segundo tempo na derrota para o Palmeiras por 3 a 1, com uma lesão na fascite plantar. Está descartado a possibilidade de cirurgia e o tratamento será clínico.

A presença do meio-campista na primeira partida da semifinal da Libertadores do dia 23, terça, diante do River Plate, na Argentina não está garantida. Lesionado, o atacante Everton também pode ficar de fora do confronto da próxima semana em território argentino.

Marcelo Grohe, Léo Moura, Bruno Cortez e Ramiro que se recuperam de lesões devem estar a disposição para o duelo contra os argentinos. O elenco do Grêmio retorna aos treinos nesta terça-feira, às 15h30 (de Brasília), no CT Luiz Carvalho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com