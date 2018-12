Marinho se oferece ao Flamengo em vídeo e irrita a torcida gremista

View this post on Instagram

Então venho aqui comunicar em nota: Que devido a um vídeo que circula na internet falando sobre eu me oferecer pra outro clube.. de fato falei brincando em um momento de descontração com um amigo flamenguista e em nenhum momento desrespeitei o clube que defende Grêmio, apenas falei que se o flamengo pedisse eu por empréstimo eu iria na hora, porém isso pegou mal, devido a toda essa situação chata venho aqui me desculpar com todos os torcedores do Grêmio por esse momento infeliz, e em nenhum momento me coloquei fora do clube ou querendo sair. Ler coisas maldosas me faz ficar triste e chateado! Jornais colocando como eu me oferecendo a clubes, nunca precisei ligar pra clube ou treinador pedindo vaga em clube, se estou no Grêmio porque sempre fiz por merecer e tenho gratidão por vestir essa camisa, mas saber que tudo que você fala as pessoas distorcem, isso gera algo chato e revoltante. E sobre 2019 está nas mãos de Deus se o Grêmio acredita que será um ano diferente tamojunto, sempre dei o melhor de mim mesmo quando não estava bem, sempre fui dedicado e isso ninguém vai mentir, horários, treinamentos,dedicação nunca faltou e eu espero por um 2019 muito melhor eu acredito! Obrigado a atenção de todos.