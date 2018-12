Luan não aceita ir para o Cruzeiro e negociação por Thiago Neves esfria

Antes próximo de um acerto entre Cruzeiro e Grêmio, a negociação para a vinda do meia Thiago Neves e mais dois atletas da Raposa pelo atacante Luan esfriou. Recuperando-se de uma lesão, o jogador entrou em contato com o presidente Romildo Bolzan Júnior e só aceita deixar o Tricolor Gaúcho somente em caso de transferência para o futebol do exterior.

Dessa forma o Grêmio terá que pagar R$ 8 milhões para contar com o meio-campista. No último sábado o técnico Renato Gaúcho confirmou que pediu a contratação de Thiago Neves. Os dois trabalharam juntos no Fluminense em 2008, quando o time carioca decidiu a Libertadores contra a LDU.

Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019. Essa negociação deve se estender nos próximos dias e terá uma definição após a virada do ano.

