Kannemann volta a treinar e deve reforçar Grêmio contra o São Paulo

Depois de perder para o Vasco, no Rio de Janeiro, o elenco do Grêmio retornou aos treinos nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho na preparação para o jogo de quinta contra o São Paulo, às 19h30(horário de Brasília), na Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares ficaram na academia realizando um trabalho regenerativo. Já os demais que não atuaram ou entraram no decorrer do jogo participaram de um treino técnico.

Após um breve aquecimento, os atletas fizeram atividades em curto espaço de campo. Douglas, Alisson e Maicon foram usados como coringas ajudando nos toques de bolas das duas equipes. Entre os profissionais estiveram presentes os atacantes Israel Jr. e Josiel, da categoria Sub-20.

Uma boa notícia ficou por conta da presença do zagueiro Kannemann. Ele treinou normalmente e vira opção para o técnico Renato Portaluppi para o confronto do meio da semana. Nesta terça-feira o elenco gremista treina, às 15h30, novamente no CT.