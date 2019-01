Júlio César diz que pretende construir história vitoriosa no Grêmio

Anunciado como novo reforço do Grêmio na última quinta-feira, o goleiro Júlio César foi apresentado nesta sexta e disse que veio para disputar a titularidade do gol gremista.

“Quando acertamos, não vem em nenhuma cláusula escrito que você vai ser titular ou reserva. Óbvio que a gente tem ambição. Se não tem, não deve sair de casa. Isso é bom, traz concorrência, e a concorrência eleva o nível. Chego ao Grêmio no melhor momento da minha carreira, no qual posso e vou apresentar o meu máximo. No devido tempo vou receber as oportunidades e agarrá-las assim que possível”, revelou o arqueiro.

Na atividade desta sexta, Júlio César participou dos treinamentos nos dois turnos e comentou que não sente uma responsabilidade aumentada com a saída do goleiro Marcelo Grohe para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

“Primeiro, tenho que parabenizar o Marcelo pela longa carreira, títulos e vitórias. Não vejo peso, vejo a questão de eu chegar para construir a minha história com trabalho e dedicação. Ele vai se tornar um espelho por tudo que fez. Acredito que tem tudo para dar certo”, analisou.

O elenco do Grêmio volta a treinar neste sábado em dois turnos no CT Luiz Carvalho em continuidade a pré-temporada. Está programada para este sábado a chegada do meia Walter Montoya, de 25 nos, que irá reforçar o Tricolor Gaúcho na sequência do ano.