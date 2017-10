Gremistas celebram retorno de Luan: “Faz o nosso time jogar”

O empate sem gols entre Grêmio e Corinthians, em São Paulo, nesta quarta-feira, manteve o time paulista com nove pontos de diferença com o gaúcho. Apesar de não ter balançado a rede, os jogadores gremistas ressaltaram a importância da volta do meia-atacante Luan à equipe.

Há 40 dias sem atuar devido a uma lesão muscular na coxa, o camisa 7 do Grêmio jogou cerca de 75 minutos no duelo contra o Timão. Na saída de campo, o próprio Luan reconheceu que faltou ritmo para o nível da partida. “Estou bem. Faltou um pouco de ritmo de jogo para um jogo tão pegado. Mas estamos de parabéns”, destacou. Logo após ser substituído, o jogador colocou uma bolsa de gelo na coxa direita como forma de prevenção de um lesão na região.

O goleiro Marcelo Grohe, que completou 350 jogos defendendo as cores do tricolor gaúcho, celebrou que o bom futebol do time voltou com o retorno de Luan. “Acho que o fica de positivo é que a equipe voltou a jogar bem, voltou a mostrar um bom futebol e isso dá uma perspectiva boa para o final da temporada. A volta do Luan foi importante. A gente imaginava que ia ser desta forma, com ele voltando a nossa equipe tem um pouco mais de posse de bola, tendo a bola no pé. Foi isso que aconteceu. Agora é se preparar para o jogo do Palmeiras e depois o da Libertadores.”, observou.

O zagueiro Pedro Geromel lamentou o resultado fechado. “A gente foi bem organizado, impusemos o nosso ritmo de jogo, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. Eles têm a melhor defesa do Campeonato, a gente o melhor ataque, sabíamos que era um jogo que seria decidido no detalhe”, comentou. O capitão gremista também enfatizou a importância do retorno de Luan. “Ele faz o nosso time jogar. Ele tem muita qualidade, é um jogador diferenciado e mostrou isso hoje dentro de campo. Fico feliz por ele ter jogado sem ter sentido dor”, afirmou.

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians segue na liderança, com 59 pontos, e o Grêmio na segunda colocação, com 50. O time gaúcho ainda pode ser ultrapassado pelo Santos, que joga nesta quinta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro.