Gremistas acusam baque e reclamam de parcialidade do VAR

O Grêmio estava conquistando a vaga na final da Copa Libertadores da América até os 42 minutos do segundo tempo. De repente, uma virada improvável acabou dando a classificação ao River Plate em plena Arena, na capital gaúcha.

Após a derrota, os jogadores gremistas apresentavam semblantes abatidos, incrédulos com o que havia acabado de acontecer.

“ É difícil falar, dói bastante sair de campo com esta derrota. Não era o que esperávamos”, comentou o capitão Geromel, a caminho do vestiário, ao Sportv.

“Vida que segue. Perdemos a classificação para um grande time. Serve de aprendizado. Poderíamos ter passado. O time foi valente. Duro dizer, mas o River fez uma partida melhor do que a nossa”, disse o goleiro Marcelo Grohe.

A princípio, os jogadores gremistas evitaram críticas a decisão do VAR pelo pênalti marcado nos minutos finais a favor do River Plate. Mas, depois de assistirem pela TV o lance do primeiro gol argentino, a indignação foi externada com veemência.

“Até então, dentro do campo a gente desconhecia, que foi o primeiro gol.A bola acaba batendo na mão do jogador do River, é uma situação para lamentar, porque no lance do Bressan eles conseguiram enxergar e no lance do River eles não conseguiram enxergar”, condenou o camisa 1 do tricolor.

“A reclamação na hora foi meio tumultuado ali, mas depois, pela TV, dá para ver que ele (Borré) acaba marcando o gol de mão. Ele (o árbitro) podia ter revisado e o resultado seria diferente. Mas, é aquele negócio, tomamos dois gols em sete minutos, tínhamos de tudo para ir à final e infelizmente teremos essa mágoa”, afirmou Cícero.

Antes da passada pelo vestiário, o tom das entrevistas eram bem diferentes.

“Perdemos por falhas nossas, temos que ter essa consciência. Na derrota é difícil falar, mas temos que manter a cabeça erguida. Sabemos que, no esporte, muitas vezes vamos mais perder do que ganhar. Temos que ter a consciência tranquila que a gente brigou. Isso não faltou em momento algum. Briga, entrega, brigar por cada bola. Infelizmente saímos de campo com a derrota”, lamentou Ramiro.

“Não vou falar de arbitragem. Tem o VAR para corrigir caso tenha acontecido alguma coisa dentro de campo. Ele falou que foi pênalti. Tem que acreditar no juiz. Acredito que não seja para amarelo. Se foi uma mão na bola, o cara não vai colocar a mão intencionalmente para receber o amarelo e ser expulso”, completou o atacante.

Cortez evitou muitas lamentações e já pediu foco no Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente, hoje não conseguimos fazer o resultado e fomos eliminados no nosso estádio. Agora é levantar a cabeça e buscar uma vaga na Libertadores”, avaliou.