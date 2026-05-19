Grêmio x Palestino-CHI pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o Palestino-CHI pela quinta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Paramount+.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como chegam as equipes?
Na rodada anterior, o Tricolor venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 e soma sete pontos na tabela, na vice-liderança do grupo. Já o Palestino está na quarta colocação, com dois pontos, e perdeu para o Torque por 1 a 0.
Prováveis escalações
Grêmio
Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luis Castro
Palestino-CHI
Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e Zuñiga; Meza, Gallegos, Montes e Carrasco; Munder e Nelson da Silva.
Técnico: Guillermo Farré
Arbitragem
- Árbitro: Carlos Benítez (PAR)
- Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
- VAR: Kevin Pazmino (EQU)
Ficha técnica
Confronto: Grêmio x Palestino-CHI
Competição: Copa Sul-Americana - quinta rodada da fase de grupos
Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.