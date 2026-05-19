Grêmio x Palestino-CHI pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por JUAN MABROMATA / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/05/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o Palestino-CHI pela quinta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 21h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela Paramount+.

Como chegam as equipes?

Na rodada anterior, o Tricolor venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 e soma sete pontos na tabela, na vice-liderança do grupo. Já o Palestino está na quarta colocação, com dois pontos, e perdeu para o Torque por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Nardoni, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luis Castro

Palestino-CHI

Pérez; Garguez, Espinoza, Roco e Zuñiga; Meza, Gallegos, Montes e Carrasco; Munder e Nelson da Silva.
Técnico: Guillermo Farré

Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Benítez (PAR)
  • Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
  • VAR: Kevin Pazmino (EQU)

Ficha técnica

Confronto: Grêmio x Palestino-CHI
Competição: Copa Sul-Americana - quinta rodada da fase de grupos
Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

