Grêmio vence o Coritiba, quebra jejum e respira no Brasileirão

O Grêmio enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, pela 13ª rodada. Em Porto Alegre, após cinco jogos de jejum, o time tricolor ganhou por 1 a 0 do Coritiba e respirou na luta para se afastar da zona de rebaixamento.
Situação da tabela
Com a vitória, o Grêmio subiu para a 11ª colocação, com 16 pontos ganhos. Já o Coritiba, apesar do revés, permanece na sétima posição, com 19 pontos.
📋 Resumo do jogo
GRÊMIO 1 x 0 CORITIBA
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Carlos Vinicius, Léo Perez e Viery (Grêmio); Breno Lopes e Vini Paulista (Coritiba)
🟥 Cartões vermelhos: Luis Castro (técnico do Grêmio); Bruno Melo e Jacy (Coritiba)
Arbitragem
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols
⚽ Gabriel Mec, aos 42' do 1ºT (Grêmio)
🔵 Grêmio
Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni e Arthur; Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinicius
Técnico: Luís Castro
🟢 Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos e Vini Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes (Felipe Jonatan); Pedro Rocha
Técnico: Fernando Seabra
Como foi o jogo
O primeiro tempo começou equilibrado. O Coritiba fechava bem os espaços e assustava nos contra-ataques, obrigando o goleiro Weverton a trabalhar. No entanto, o cenário mudou completamente aos 30 minutos, quando Bruno Melo deu um pisão no tornozelo de Enamorado e foi expulso com o vermelho direto.
Com um jogador a mais, o Grêmio passou a sufocar. Após um gol anulado de Carlos Vinicius por impedimento, o zero saiu do placar aos 42 minutos. Enamorado desceu pela direita e cruzou para o meio da área. Gabriel Mec, de apenas 18 anos, completou e marcou pela primeira vez como profissional.
O Grêmio manteve o domínio no segundo tempo e teve mais dois gols anulados por impedimento pelo VAR. O clima esquentou nos minutos finais. Jacy, do Coritiba, também foi expulso após uma entrada forte em Amuzu. Nos acréscimos, inconformado com a anulação do último tento, o técnico Luís Castro exagerou na reclamação e também recebeu o cartão vermelho, mas a vitória já estava garantida.
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Próximos jogos
Grêmio
Palestino x Grêmio
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | às 21h30 (de Brasília)
Competição: Copa Sul-Americana | 3ª rodada da fase de grupos
Local: Estádio Municipal de La Cisterna, no Chile
Coritiba
Vitória x Coritiba
Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado) | às 18h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro | 14ª rodada
Local: Barradão, em Salvador (BA)