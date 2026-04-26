Grêmio vence o Coritiba, quebra jejum e respira no Brasileirão

O Grêmio enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, pela 13ª rodada. Em Porto Alegre, após cinco jogos de jejum, o time tricolor ganhou por 1 a 0 do Coritiba e respirou na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Situação da tabela

Com a vitória, o Grêmio subiu para a 11ª colocação, com 16 pontos ganhos. Já o Coritiba, apesar do revés, permanece na sétima posição, com 19 pontos.

📋 Resumo do jogo

GRÊMIO 1 x 0 CORITIBA

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada

🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Carlos Vinicius, Léo Perez e Viery (Grêmio); Breno Lopes e Vini Paulista (Coritiba)

🟥 Cartões vermelhos: Luis Castro (técnico do Grêmio); Bruno Melo e Jacy (Coritiba)

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols

⚽ Gabriel Mec, aos 42' do 1ºT (Grêmio)

🔵 Grêmio

Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni e Arthur; Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinicius

Técnico: Luís Castro

🟢 Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos e Vini Paulista; Lucas Ronier, Josué e Breno Lopes (Felipe Jonatan); Pedro Rocha

Técnico: Fernando Seabra

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou equilibrado. O Coritiba fechava bem os espaços e assustava nos contra-ataques, obrigando o goleiro Weverton a trabalhar. No entanto, o cenário mudou completamente aos 30 minutos, quando Bruno Melo deu um pisão no tornozelo de Enamorado e foi expulso com o vermelho direto.

Com um jogador a mais, o Grêmio passou a sufocar. Após um gol anulado de Carlos Vinicius por impedimento, o zero saiu do placar aos 42 minutos. Enamorado desceu pela direita e cruzou para o meio da área. Gabriel Mec, de apenas 18 anos, completou e marcou pela primeira vez como profissional.

O Grêmio manteve o domínio no segundo tempo e teve mais dois gols anulados por impedimento pelo VAR. O clima esquentou nos minutos finais. Jacy, do Coritiba, também foi expulso após uma entrada forte em Amuzu. Nos acréscimos, inconformado com a anulação do último tento, o técnico Luís Castro exagerou na reclamação e também recebeu o cartão vermelho, mas a vitória já estava garantida.

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Próximos jogos

Grêmio

Palestino x Grêmio

Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira) | às 21h30 (de Brasília)

Competição: Copa Sul-Americana | 3ª rodada da fase de grupos

Local: Estádio Municipal de La Cisterna, no Chile

Coritiba

Vitória x Coritiba

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado) | às 18h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro | 14ª rodada

Local: Barradão, em Salvador (BA)