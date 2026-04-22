Grêmio vence Confiança e sai na frente por vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Grêmio venceu o Confiança nesta terça-feira por 2 a 0, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do confronto
Com a vitória por 2 a 0, o Grêmio poderá perder por até um gol de diferença na partida de volta para avançar às oitavas de final do torneio. O segundo jogo acontece no dia 15 de maio (sexta-feira), às 19h (de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE).
📋 Resumo do jogo
🔵⚪⚫GRÊMIO 2 X 0 CONFIANÇA🔵⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Renilson (Confiança)
🟥 Cartões vermelhos: Ícaro (Confiança)
Gols
- ⚽ Carlos Vinícius, aos 11' do 2ºT (Grêmio)
- ⚽ Francis Amuzu, aos 26' do 2ºT (Grêmio)
Expulsão
- 🟥 Ícaro, aos 38 do 1ºT (Confiança)
Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
Weverton; Pavón (Pérez), Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel (Wagner Leonardo); Nardoni (Braithwaite), Arthur, Gabriel Mec (Tetê); Enamorado, Carlos Vinícius (André) e Amuzu
Técnico: Luís Castro
🔵⚪Confiança⚪🔵
Rafael Pascoal; Weriton (Mandovani), Lucas Cunha, Ícaro, Kelvyn; Lorran (PH), Renilson, Gabriel Zeca; PK (Guilherme Nunes), João Pedro (Maikon Aquino) e Danielzinho (Valdir Júnior)
Técnico: Cláudio Caçapa
Como foi o jogo
Aos 13 minutos de jogo, o Grêmio teve sua primeira grande oportunidade para sair na frente com José Enamorado, que finalizou na trave e, no rebote, Carlos Vinícius mandou por cima do gol. Aos 38, após análise do VAR, o capitão Ícaro, zagueiro do Confiança, recebeu cartão vermelho direto por acertar a nuca de Gabriel Mec, com a sola da chuteira.
Na etapa complementar, aos 11 minutos, Gabriel Mec levou até a linha de fundo do ataque gremista e passou para trás. Martin Braithwaite finalizou de primeira e Carlos Vinícius, na pequena área, completou para abrir o placar. O Imortal ampliou com Francis Amuzu, que recebeu de Arthur pela esquerda, cortou para dentro e, da entrada da área, bateu para marcar o gol, aos 26.
Próximos jogos
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
⚔️ Jogo: Grêmio x Coritiba
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
🔵⚪Confiança⚪🔵
⚔️ Jogo: Brusque x Confiança
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 4
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Simon, Brusque (SC)