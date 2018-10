Grêmio terá cinco desfalques para enfrentar o Palmeiras

Após dois dias de folga, o elenco do Grêmio retornou aos treinos na manhã desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Palmeiras, às 16h(de Brasília), no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Cinco jogadores estão entregues ao departamento médico gremista e devem ser desfalques no confronto diante do Verdão.

Léo Moura, Cortez, Ramiro, Everton e Marcelo Grohe estão em processo de recuperação. Sob o comando do preparador, Rogério Dias, houve um trabalho físico. Convocado para a Seleção Argentina, o zagueiro Kannemann também ficará de fora na próxima rodada.

O goleiro Marcelo Grohe tem uma lesão diagnosticada de grau um no músculo adutor da coxa direita, enquanto o atacante Everton apresentou uma lesão de grau dois no posterior da coxa direita. Ramiro tem estiramento no ligamento colateral. O meio-campista iniciou o tratamento há oito dias. Já Léo Moura e Cortez tiveram um desconforto na panturrilha esquerda e um trauma no tornozelo esquerdo, respectivamente.

Nesta quarta-feira, o plantel gremista volta aos treinos, às 15h30 (de Brasília), novamente no CT. Atualmente o Grêmio ocupa o quinto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, e quer diminuir a distância para o líder Palmeiras.