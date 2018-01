Grêmio tenta a primeira vitória no Gauchão contra o Avenida

Ainda sem vencer no Campeonato Gaúcho, o grupo de transição do Grêmio e o Avenida se enfrentam, nesta quarta-feira, em busca dos primeiros três pontos no torneio. O confronto, válido pela terceira rodada do Gauchão, será na casa do Periquito, no Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, às 19h30 (de Brasília).

Com um empate e uma derrota, os dois times possuem apenas um ponto na classificação do campeonato e estão fora da zona de classificação para as quartas de finais. O Avenida leva vantagem no saldo de gols e está uma posição acima do Grêmio, possui uma das piores defesas da competição, ao lado do lanterna Novo Hamburgo, com seis gols sofridos em dois jogos.

As duas equipes já se enfrentaram neste ano em um jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e não teve vencedor. Na ocasião, o coletivo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Rodrigo Ancheta, para o Tricolor, e de Welder, para o Avenida.

Para o confronto de quarta, o técnico César Bueno terá o retorno do zagueiro Paulo Miranda. Na estreia do Gauchão, o jogador foi expulso e desfalcou a equipe no duelo contra o Caxias. Além dele, o atacante Alisson deve iniciar como titular na extrema esquerda de ataque. Outra novidade pode ser a presença do garoto Thonny Anderson no banco de reservas.

O Grêmio terá dois desfalques confirmados por lesões para o jogo. O volante Rodrigo Ancheta, que sofreu uma pancada em um dos pés, e zagueiro Anderson, que ainda se recupera de um problema no joelho.

O técnico César Bueno observou que a pressão pela vitória é algo normal, mesmo com o clube utilizando os garotos da equipe de transição. “A gente tem noção de toda essa responsabilidade. Eu me cobrei muito pelo resultado. Busquei o pessoal do CDD para tentar minimizar os erros que aconteceram. Trabalho não está faltando, a gente tem trabalhado incansavelmente todos os dias para uma evolução. A gente está vestindo a camisa do Grêmio e aqui você tem que vencer sempre” ressaltou o treinador.

O Avenida faz promoção de ingressos para lotar o estádio e ter o apoio da torcida contra o Grêmio. O clube, que está de volta à elite do futebol gaúcho, tem o objetivo nesta temporada de se manter na primeira divisão do Gauchão. Para isso, uma vitória contra o Tricolor de Porto Alegre seria essencial. O técnico Fabiano Daitx deve repetir a escalação do último jogo. O lateral-direito Itaqui, que deixou a partida contra o São Luiz com dores no músculo posterior da coxa esquerda, deve estar à disposição do treinador para o duelo de quarta-feira.

TERCEIRA RODADA

Em busca dos primeiros pontos no torneio, o Cruzeiro-RS vai encarar o São Paulo-RS, no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande, às 20h30 (de Brasília), de quarta-feira. No mesmo horário, ocorrem outros dois jogos. No estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, o São José recebe o lanterna Novo Hamburgo. O Brasil de Pelotas quer manter os 100% no Gauchão. Para isso, precisa vencer o Veranópolis, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

O confronto entre Caxias e Internacional encerra a rodada de quarta-feira. O duelo ocorre no estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 21h45 (de Brasília). Na quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), São Luiz-RS e Juventude se enfrentam no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela última partida da terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

AVENIDA X GRÊMIO

Local: Estádio Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS)

Data: 24 de janeiro de 2018 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Assistentes: André Da Silva Bitencourt e Mateus Olivério Rocha (ambos do RS)

AVENIDA: Rodrigo; Itaqui, Luis Henrique, Claudinho e Roger; Toto, Fidélis, Felipe Tchelé, Diego Torres e Maurício; Hyantony.

Técnico: Fabiano Daitx

GRÊMIO: Bruno Grassi, Madson, Paulo Miranda, Mendonça e Guilherme Guedes; Balbino, Pepê, Matheusinho, Jean Pyerre e Alisson; Isaque (Lima).

Técnico: César Bueno