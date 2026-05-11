Grêmio se reapresenta com treino técnico e abre preparação para duelo pela Copa do Brasil

O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta segunda-feira, um dia após a derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que colocou a equipe gaúcha na zona de rebaixamento. Agora, o Tricolor Imortal vira a chave para enfrentar o Confiança nesta quinta, em duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como foi o treino

Em um primeiro momento, o grupo realizou exercícios de alongamento e mobilidade antes de uma dinâmica de troca de passes em espaço reduzido. Em seguida, Luís Castro comandou uma atividade técnica de toque de bola, busca por espaços e finalização.

Posteriormente, foi feito um trabalho com foco em troca rápida de passes no meio-campo, infiltração dos atacantes e finalização dentro da área. Por fim, o treinador português promoveu um mini-coletivo com equipes de 8 contra 8, utilizando metade do campo.

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos contra o Flamengo permaneceram na parte interna para trabalhos regenerativos.

Trabalho de posse de bola ⚽️🇪🇪 pic.twitter.com/lkCzUh2uQn — Grêmio FBPA (@Gremio) May 11, 2026

Desfalques e retornos

Para enfrentar o Juventude, o Grêmio ganhou o desfalque do lateral esquerdo Pedro Gabriel, que sofreu um forte choque na cabeça diante do Flamengo.

Além dele, Luís Castro terá as baixas de Nardoni, Arthur, Marlon, João Pedro, Roger e Villasanti.

Situação do confronto

No jogo de ida, o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0 na Arena e, jogando fora de casa nesta quinta, pode ser derrotado por um gol e mesmo assim garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Caso seja superado por dois gols de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

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